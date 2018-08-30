Стали известны место и дата похорон Кобзона

Народного артиста СССР Иосифа Кобзона похоронят 2 сентября на Востряковском кладбище российской столицы.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в мэрии Москвы.

Ранее сообщалось, что великий советский и российский певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81 году жизни.

Президент РФ Владимир Путин передал соболезнования в связи с кончиной Народного артиста СССР Кобзона.

«Владимир Путин скорбит в связи с кончиной Иосифа Кобзона», - цитирует пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова агентство «Интерфакс».

Наша справка

Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года в местечке Часов Яр (Сталинская область, Украинская ССР, СССР). Советский и российский эстрадный певец, музыкально-общественный деятель, педагог. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации II—VII созывов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре с 2011 года.

Герой Труда Российской Федерации (2016). Народный артист СССР (1987). Лауреат Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского Комсомола (1976), премии Правительства РФ (2011). Член партии «Единая Россия» с 2003 года. Герой ДНР (2015).

Проблемы со здоровьем у певца начались ещё в 2001 году. В 2004 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание, с которым он боролся все последние годы.



