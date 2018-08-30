Стартовал проект «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт»

Герои выпусков делают реальные предложения о сотрудничестве. Смотрите каждую неделю на YouTube новый выпуск

Ведущий проекта, Антон Гришин ездит по городам нашей страны и знакомится с людьми, уже достигшими успеха в своей нише.

Герои выпусков вскрывают потребности в товарах и услугах, привлекают возможности, делятся опытом и умениями, а главное, делают реальные предложения о сотрудничестве!

Все это поможет вам потратить минимум денег, меньше раз наступить на грабли и быстрее достичь успеха.

Цель проекта объединить состоявшихся предпринимателей с теми людьми, кто хочет открыть свое дело. Здесь все нацелено на результат. Теории нет вообще, а есть конкретные задачи, решив которые вы получите новый бизнес!

Каждый может начать свое дело, стоит только правильно задействовать все ресурсы!