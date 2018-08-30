После двух десятилетий стабильного роста экономика региона начинает замедлять темпы развития. Главная причина, по мнению специалистов, дефицит рабочей силы.

После вступления в ЕС в 2004 году Польша, Венгрия, Чехия и Словакия добились больших успехов в развитии экономики за счет предоставления межнациональным компаниям дешевой и высокообразованной рабочей силы. Положительные перемены в этом регионе в Брюсселе часто приводят как главный пример успехов Евросоюза. Однако сейчас регион оказался на перепутье. Изменения, произошедшие за полтора десятилетия, заставляют вносить в модель развития серьезные изменения или менять ее полностью, потому что сейчас в Центральной Европе большой дефицит одной из составляющих успеха нулевых – рабочей силы.

«Предыдущая модель роста воспользовалась запасами рабочей силы, которые были в наличии,- объясняет ситуацию Витольд Орловский, главный советник по экономике в польском отделении PwC.- Коммунисты так неумело хозяйствовали, что понадобились 25 лет для того, чтобы полностью занять имевшийся у нас человеческий капитал. Но сейчас центрально-европейские страны или уже столкнулись с проблемой нехватки трудовых ресурсов или быстро приближаются к ней. Очевидно, что потребуется смена модели роста».

Дефицит рабочей силы образовался вследствие массового отъезда на заработки на запад континента квалифицированных кадров, которые прекрасно понимали, что в «старой» Европе они смогут зарабатывать значительно больше, чем в «новой», т.е. дома. Наплыв дешевой рабочей силы из Центральной Европы в Западную имел серьезные последствия для обеих сторон. Достаточно вспомнить про миллион поляков, работавших в Великобритании и ставших одним из вопросов, всерьез обсуждавшихся при проведении брексита и оказавших несомненное влияние на его результат.

Для дефицита рабочей силы в Центральной Европе имеются, конечно, причины и кроме отъезда рабочих на заработки на запад континента. Население региона достигло пика в конце 90-х годов прошлого века и с тех пор снижается. Причем, тенденция продолжится и в обозримом будущем. Так, согласно прогнозам ООН, население стран Вышеградской четверки, в которую входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша, снизится с примерно 64 миллионов человек в 2017 году до 55,6 млн в 2050, т.е. примерно на 13%.

В апреле-июне 2018 г., по данным Eurostat, 86,6% производственных компаний Венгрии жаловались не замедление темпов развития из-за нехватки рабочей силы. В Польше эта цифра – 49,7%, а в Чехии – 43,2%. В обеих странах она выросла за два последних года примерно в два раза.

Стоимость рабочей силы в Венгрии в первом квартале этого года повысилась на 10% по сравнению с тем же периодом времени 2017 года. В Чехии этот рост составил 9%, в Словакии – 8,5% и в Польше – 8%.

В некоторых секторах экономики дефицит рабочей силы и, естественно, конкуренция за нее достигли такой остроты, что они приводят к перебоям в работе.

Конечно, власти центрально-европейских стран не сидят сложа руки. Дальше всех пошла Польша, крупнейшая экономика региона. В прошлом году Варшава выдала разрешения на работу для 1,7 млн украинцев. В этом году эта цифра наверняка увеличится. Сейчас, по оценкам самих польских бизнесменов, в Польше работает от 1 до 2 млн украинцев. Украина оказалась для Польши чем-то вроде палочки-выручалочки, потому что без миграции с востока у поляков были бы в экономике очень большие проблемы.

Сейчас польские компании требуют от правительства выдавать украинцам не краткосрочные, а долгосрочные разрешения на работу. В Варшаве даже задумались над тем, чтобы разрешить работать в Польше и жителям восточной Азии, например, вьетнамцам и филиппинцам.

Однако у «миграционного» способа решения проблемы дефицита рабочей силы есть минусы. В центрально-европейских странах, где население состоит в подавляющем большинстве из представителей титульных народов, любое демографическое изменение чревато крупными политическими неприятностями. Недвусмысленно, к примеру, по этому поводу высказалось ультраправое Национальное движение Польши, заявившее, что любое правительство, которое включит в свою программу миграцию, будет «правительством предателей».

«Лучше снижение населения и медленное развитие экономики,- написал на своей странице в Twitter Кшиштоф Босак, вице-президент Национального движения,- чем иммиграция и изменения в демографическом составе населения».

Такое же отношение к миграции и в остальных странах региона. При этом население относится к приезжим все хуже и хуже, что, конечно же, объясняется кризисом с мигрантами в Европе и его последствиями.

Это значит, что модель роста последних двух десятилетий, строившаяся на дешевой рабочей силе, уже устарела и не может применяться дальше.

Другой вариант модели роста – рост инвестиций в технологии и инновации, повышение зарплат и улучшение уровня образования. Это уже частично делается. Например, в 2014-16 гг. количество рабочих роботов в регионе выросло, по данным Международной федерации робототехники, почти на две трети.

Однако для усиления смены модели регион нуждается в притоке высококвалифицированных рабочих. Это, в свою очередь, потребует серьезного улучшения системы образования.

Еще одним доводом для улучшения системы образования, особенно высшего, является постепенное сближение уровней зарплат на востоке и западе Старого Света. С одной стороны, эта тенденция, несомненно, не может не радовать, но с другой, она отнимает у транснациональных компаний главную причину инвестировать в Центральную Европу, а именно – дешевую рабочую силу. Существует опасение, что сближение уровней зарплат приведет к тому, что ТНК двинутся дальше на восток, где еще сохраняется дешевая рабочая сила.