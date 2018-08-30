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Москва, 30.08.2018

Украинцам советуют забирать родственников из России

«Expert Online» 2018

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян советует гражданам страны перевезти своих родственников, живущих в РФ, на Украину, сообщает НТВ.

Заявление было сделано в связи с обсуждением вопроса о возможном прекращении железнодорожного сообщения между странами.

«Пускай привозят на Украину своих родственников из России. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью», —сообщил министр в эфире украинского телеканала «Прямой».

Ранее Омелян сообщил, что в Киеве не снят вопрос о прекращения железнодорожного сообщения с Россией, несмотря на то что по итогам 2017 года маршруты в Россию стали самыми прибыльными для железных дорог Украины. Данные приводит «Укрзализныци».

Так направления Киев — Москва принесли в казну 5,8 млн долларов, Одесса — Москва 3,7 млн долларов, а направление Киев — Санкт-Петербург позволило заработать Украине $0,8 млн.

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