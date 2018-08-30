Умер Иосиф Кобзон

30 августа скончался великий советский и российский певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

Народный артист СССР ушёл из жизни на 81-м году жизни, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на помощника супруги певца.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года Кобзон был госпитализирован. 7 августа его выписали из больницы.

Напомним, проблемы со здоровьем у певца начались ещё в 2001 году. В 2004 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание, после чего ему сделали первую операцию. В 2009 году ему была сделана операция по поводу онкологии.

Наша справка

Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года в местечке Часов Яр (Сталинская область, Украинская ССР, СССР). Советский и российский эстрадный певец, музыкально-общественный деятель, педагог. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации II—VII созывов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре с 2011 года.

Герой Труда Российской Федерации (2016). Народный артист СССР (1987). Лауреат Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского Комсомола (1976), премии Правительства РФ (2011). Член партии «Единая Россия» с 2003 года. Герой ДНР (2015).

Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. В 2012 году Кобзон заявил, что закончит свою концертную деятельность в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлёвском дворце.

Однако и после этого он продолжал выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать самое активное участие в общественно-политической жизни нашей страны.