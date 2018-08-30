В этом году альбому «Группа крови» исполняется 30 лет!

Выпущенный в 1988 году альбом получил широкую известность как в Советском Союзе, так и за рубежом. Выход альбома принес группе быстрый рост популярности, частые приглашения из разных стран и огромное число поклонников. Также альбом получил высокую оценку критиков после выхода и продолжает считаться заметным событием в истории отечественной музыки.

Именно этому событию посвящено шоу «Легенда». Рок-группа «Sолнечные дни» и симфонический оркестр «Золотой век» под управлением Виктора Бабарикина подготовили потрясающую программу, включающую в себя не только композиции из альбома «Группа крови», но и другие, любимые слушателями песни группы «Кино» в новой обработке.



Оригинальные музыкальные партитуры, декорации и мультимедийное шоу разрабатывались для проекта «Легенда» отдельно – над ними работали лучшие специалисты из России и Белоруссии.



За дирижерским пультом Симфонического оркестра «Золотой век» – главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарикин. В его багаже большой опыт выступлений с российскими и мировыми звездами рока – например, маэстро дирижировал оркестром на концерте группы Scorpions!



Премьера музыкального проекта «Легенда 55» состоялась в Государственном Кремлевском Дворце годом ранее в сопровождении симфонического оркестра «Русская филармония». После громкого старта проект с успехом прошел не только в России, но и за рубежом, включая Санкт-Петербург, Астану, Минск, Екатеринбург, Красноярск и во многие другие города.

Теперь проект выходит на новый этап своего развития с программой «Легенда». Уникальность шоу заключается в эффекте «перевернутых очков». Часть зрителей иногда настроен скептически до выступления, но с первых минут шоу, попадая в реальность с эффектом присутствия самой «легенды», вместе со всем залом начинают петь любимые песни группы, и бывших скептиков уже не остановить! Это не пародия, это настоящее «Кино»!



Уникальное шоу, специально подготовленное к юбилею альбома «Группа Крови», не оставит равнодушным не только поклонников Виктора Цоя и группы «Кино», но и всех любителей русской рока. 100%-й живой звук!



Продолжительность: до 3-х часов (с антрактом)



26 октября 19.00 - Кремлевский Дворец

Продажа билетов: sandman.pro/kinoshow/