В Госдуме объяснили причину крупных инвестиций российского бизнеса в экономику Украины

Анатолий Аксаков – глава комитета по финансовому рынку нижней палаты парламента РФ – пояснил, что вложения России интересны Украине, испытывающей инвестиционный голод, и выгодны компаниям нашей страны.

По его словам, учитывая тот факт, что «незалежная» сейчас испытывает жесточайший голод инвестиций, им тоже в принципе интересно, что российский бизнес вкладывается в ее экономику, передаёт РИА Новости.

При этом Аксаков подчеркнул, что для отечественных бизнесменов Украина привлекательна не по политическим, а по экономическим причинам, так как там много высококвалифицированных кадров «очень низкой стоимости», понятная бизнес-культура и менталитет.

Напомним, накануне стало известно, что за первые шесть месяцев 2018 года наша страны больше других государств инвестировала в Украину.

За этот период «незалежная» получила всего 1,259 млрд долл. прямых иностранных инвестиций. Из этой суммы Россия инвестировала в Украину около 436 млн долл. – почти 35% от общей суммы вложенных денег.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины подготовили документы о разрыве договора о дружбе с Россией.