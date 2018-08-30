В Кремле прокомментировали рейтинг влиятельных россиян по версии Forbes

Дмитрий Песков – пресс-секретарь главы российского государства – назвал весьма странным и непонятным рейтинг влиятельных людей России по версии журнала Forbes.

При этом он подчеркнул, что не надо быть провидцем, чтобы поставить на первое место президента РФ Владимира Путина, передаёт РИА Новости.

«Мы видели этот рейтинг, читали в СМИ. Честно говоря, ничего нельзя сказать. Непонятно, какие критерии, на чём основывались», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, отражает ли данный рейтинг положение в стране.

Ранее сообщалось, что российское издание американского журнала Forbes составило рейтинг наиболее влиятельных граждан РФ, в которого вошли бизнесмены, топ-менеджеры, и силовики.

Лидером рейтинга стал президент России Владимир Путин. Также в ТОП-10 вошли: Герман Греф, Алексей Миллер, Игорь Сечин РФ Дмитрий Медведев, Владимир Богданов, Эльвира Набиуллина, Александр Бортников, Олег Белозеров и Вагит Алекперов.