В МИД Украины подготовили документы о разрыве договора о дружбе с Россией

Павел Климкин – глава МИД Украины – заявил, что ведомство подготовило пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией, которое предложит руководству страны в ближайшие дни.

По его словам, все документы уже подготовлены, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что это всегда было позицией внешнеполитического ведомства «незалежной».

«Поэтому мы его обработали, в ближайшие дни мы внесём его формально», – резюмировал Климкин, уточнив, что, действие договора должно быть денонсировано до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко – президент «незалежной» – заявил, что ожидает в ближайшее время от МИД Украины пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.

Наша справка

Российская Федерация и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицирован Верховной радой.

Договор закрепляет стратегическое партнерство сторон «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».