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Москва, 30.08.2018

В России успешно прошла испытания новая ракета системы ПРО

«Expert Online» 2018

Российские военные провели успешное испытание новой ракеты системы противоракетной обороны, пишет «Красная звезда» ссылаясь на сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Как рассказал заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько, новая противоракета успешно поразила цель, подтвердив, заложенные в ней характеристики.

Как отмечается, пуск проведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны.

Военный отметил, что новая противоракета системы ПРО прошла уже четыре испытания: 24 ноября прошло первое испытание, второе и третье испытания прошли 12 февраля и 2 апреля, 20 июляпрошло четвртое испытание. Сегодня 30 августа прошло пятое испытание ракеты.

Уточняется, что система ПРО, находящаяся на вооружении Воздушно-космических сил России, призвана прикрывать Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

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