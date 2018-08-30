Жизнь в экосистеме

Холдинг S8 CAPITAL готовится вывести на рынок цифровую платформу финансовых услуг.

S8 CAPITAL — многопрофильный российский холдинг. Его ядро – высокотехнологичные продукты и сервисы, которые были разработаны в том числе на базе компании «Столото», национальном операторе государственных лотерей. За 25 лет в S8 Capital были наработаны уникальные отраслевые компетенции, которые поставили перед группой вопрос о неизбежной капитализации накопленного опыта и диверсификации бизнеса. Несколько лет назад основатель и акционер холдинга Армен Саркисян принял решение пригласить к сотрудничеству консультантов из Accenture, одного из глобальных лидеров консалтинга, профессиональных услуг и цифровых технологий, которые и помогли разработать план трансформации монокомпании в многопрофильный холдинг. В результате сегодня S8 Capital обладает активами в ритейле, финансовом, телекоммуникационном секторах, электронной коммерции и цифровых медиа. Итогом преобразования и настройки процессов должен стать запуск цифровой платформы, где потребитель сможет получить широкий набор услуг онлайн, а также реализация крупномасштабных решений. Об этом «Эксперту» рассказала Ирина Одинаева – управляющий директор департамента Финансовые рынки Accenture в России.

— Когда вы начали сотрудничать с холдингом, как вы оценили состояние группы компаний?

— Наше знакомство с холдингом началось с обращения к нам как к компании с репутацией одного из мировых лидеров в области цифровых трансформаций. С момента начала совместной работы мы убедились, что S8 CAPITAL – крупная, развивающаяся технологическая компания, достигшая ключевых показателей по обслуживанию клиентов, сравнимых с крупными игроками финансового сектора. Например, количество клиентских транзакций, которые IT-платформы группы обрабатывают в секунду, сравнима с показателями банковских организаций из топ-10. Но при этом группа достигла такого уровня, что следующий качественный скачок развития невозможно было осуществить только за счет внутренних ресурсов и компетенций. Был необходим внешний экспертный взгляд на то, каким наиболее эффективным способом можно использовать тот объем IT-решений и разработок, накопленного опыта и экспертизы для дальнейшего развития. Как реализовывать новые идеи быстрей, надежней, проще, применяя самые передовые технологии.

Цель и амбиции холдинга – построить инновационную платформу, экосистему, которая будет предлагать клиенту продукты и сервисы на каждый момент жизненного пути.

— То есть сейчас создается некая платформа, на которой, как в смартфоне, компания сможет добавлять или убирать приложения, менять некие надстройки?

— Да. Идея в том, чтобы создать настолько гибкий подход и архитектуру, чтобы легко интегрировать любой новый сервис, новый продукт, модуль, направление существующего бизнеса и в принципе новый бизнес. Платформа станет «плацдармом» для того, чтобы любое направление можно было запускать не с нуля, а уже имея очень хорошую клиентскую базу, компетенции по работе с клиентом и цифровыми платформами.

Идея в том, чтобы получить возможность быстро интегрироваться с любым партнером. Сейчас благодаря уникальному опыту и компетенциям группа обладает значительными технологическими и информационными преимуществами, одно из которых — абсолютная прозрачность и открытость для регуляторов. Эту способность мы сохраним и для всех других сервисов на платформе: акционеру и нам важно, чтобы проведение всех транзакций было не только просто для конечных пользователей, но и понятно для фискальных и надзорных государственных органов.

— Какие еще перспективные направления вы видите?

— Сейчас готовятся к запуску проекты в области розничного финансового маркетплейса, идет создание площадки для продажи страховых и банковских продуктов, онлайн-лизинга автомобилей для физических лиц. Это должна быть полноценная финансовая экосистема, где можно получить финансовые услуги, необходимые на том или ином этапе жизненного пути клиента (кредит, страхование, приобретение активов в лизинг и так далее). Предполагается, что в будущем в экосистеме также появятся телекоммуникационные услуги. И здесь важно, что все сервисы взаимодополняют друг друга: компетенции и данные из одного направления могут быть использованы для развития и улучшения другого, тогда как конечному пользователю гарантирована безопасность и высокое качество услуг. Если клиент один раз попал в экосистему — он продолжает жить в ней, а мы имеем весь набор инструментов и сервисов, и контрагентов, чтобы с ним работать. И предлагаем на каждое его событие в жизни какие-то продукты и сервисы.

— В чем уникальность проекта онлайн-лизинга автомобиля для физических лиц? Чем качественно этот продукт будет отличаться от всего, что было и есть на рынке?

— Привлекательность платформы заключается в реализации процесса выбора, оформления и обслуживания автомобиля полностью онлайн. Благодаря уникальному интеграционному решению создана полноценная экосистема по взаимодействию со всеми участниками – покупателями и автодилерами, страховыми компаниями, автосервисами, а также другими партнерами, которые связаны с процессом выдачи и обслуживания автомобиля.

Выбрав автомобиль на платформе, пользователь максимум через 24 часа сможет получить его в удобном ему месте. В личном кабинете на сайте в течение всего срока лизинга ему будет доступна информация о последующих платежах, техническом обслуживании и страховке, а также сопутствующих услугах. Например, мы хотим реализовать функционал, чтобы клиент при желании мог видеть геолокацию автомобиля на карте в личном кабинете, или автомобиль, на котором передвигаются его дети. То есть мы хотим построить не просто платформу, предоставляющую автомобиль в лизинг онлайн, а экосистему вокруг потребности в передвижении

При этом все автомобили будут выдаваться полностью готовыми к эксплуатации. Таким образом, клиент получает автомобиль быстро, выгодно и без традиционно сопутствующих хлопот при покупке нового.

— В чем Вы видите свою роль в развитии холдинга?

—Главное— отвечая всем трендам и потребностям рынка, обеспечить создание и эффективное функционирование бизнеса в цифровом пространстве за счет предоставления услуг потребителям в режиме реального времени. Для реализации этой цели идет внедрение таких решений, как единое хранилище данных, big data, продвинутая аналитика, которые позволят быстро и качественно обрабатывать большой объем данных, строить аналитические прогнозные модели на базе машинного обучения, с применением элементов искусственного интеллекта. Также это внедрение единой CRM системы на всю группу компаний для того, чтобы иметь взгляд на клиента на 360 градусов, взгляд на то, какие у него есть потребности в различных линейках продуктов и сервисов. Отдельной критически важной задачей является создание комплексной системы онлайн-мониторинга с целью контроля в режиме реального времени функционирования бизнеса и всех IT-сервисов, отклонения ключевых показателей от прогнозных значений и моментального уведомления соответствующих служб при возникновении проблем.

— Сколько такая цифровизация позволяет сэкономить?

— Цель цифровизации не столько в экономии затрат, сколько в том, чтобы открывать новые возможности и подходы для создания качественных продуктов, что в свою очередь увеличивает доходную составляющую. Это суть стратегии развития S8 Capital. Здесь нет стагнации, задача сократить затраты — не первоочередная на данном этапе развития. Скорее, мы все это делаем для того, чтобы реализовать весь потенциал.

Мы сразу строим систему с эффективными и технологичными процессами и решениями. Более того, завершив свою работу, мы уверены, что группа в целом и каждое ее подразделение в отдельности сможет эффективно решать практически любые задачи, будь то настройка существующего бизнеса или запуск нового сервиса на платформе с нуля.

— Кто может быть конкурентом холдинга S8 CAPITAL?

— S8 Capital выстраивает уникальные технологические проекты, поэтому сложно говорить о конкурентах, так как это совершенно новые продукты и сервисы для российского рынка. Но потенциально с точки зрения IT-решений можно рассматривать крупные технологические группы компаний.

— Какую долю рынка S8 CAPITAL может захватить? Как вообще оценивать объемы, когда бизнесов настолько много, и они все время наращиваются, изменяются?

— У каждого конкретного бизнеса свой план развития и своя цель. Другое дело, что, объединяя все эти бизнесы на единой платформе вокруг клиента, мы получаем огромную синергию, возможность для развития и новое конкурентное преимущество. Например, одна из стратегических целей проекта — чтобы проект в области страхования стал крупнейшим на рынке агрегации страховых услуг. Технологическая трансформация состоит не только во внедрении новых решений, а еще и во внедрении новых процессов, методов и подходов к работе, приносящих новый результат.