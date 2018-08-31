Экономика и финансы Аргентины находятся в таком плачевном состоянии, что песо не могут помочь даже самые высокие на данный момент на планете процентные ставки.

Валюты развивающихся стран находятся под мощным давлением и стремительно обесцениваются по отношению к главным валютам. В авангарде аргентинский песо и турецкая лира. Валюты остальных развивающихся стран отстают, но у них еще все впереди.

Аргентинским властям не привыкать раскачивать лодку мировой финансовой системы и выступать в роли возмутителей спокойствия в финансовом мире. Одна из главных южно-американских экономик, которая в результате кризиса может лишиться своего третьего места, вновь на грани финансового краха. Буэнос-Айрес предпринимает сильнодействующие меры – например, довел процентные ставки до 60%, чтобы восстановить доверие к песо, но пока эта также, как другие меры не помогает аргентинской валюте подняться с коленей.

Аргентинский центробанк поднял в четверг стоимость заимствований сразу на 15 пунктов и заявил, что ставка останется на уровне 60% как минимум до декабря. Однако песо продолжил падение. В четверг снижение по отношению к американскому доллару превысило 10%. Если в начале года за доллар давали ок. 18 песо, то сегодня – более 39.

В правительстве, похоже, последние надежды на МВФ. Президент Аргентины Маурисио Макри обратился к Кристине Лагард с просьбой ускорить выделение стабилизационного кредита в размере 50 млрд долларов. По иронии судьбы, укрепление доллара усиливает давление на песо, потому что резко возрастает стоимость обслуживания государственного долга.

Состояние турецкой лиры, хотя и лучше, чем у песо, но все равно внушает очень серьезные опасения. Лира, которая в этом году уже обесценилась к доллару почти на 40%, в четверг упала еще более чем на 4 пункта и усилила пессимистические прогнозы, предрекающие развивающемуся миру в самом ближайшем будущем глубокий кризис.

Мрачные прогнозы подкрепляет поведение валют и других развивающихся экономик. Рубль на фоне лиры и песо выглядит «молодцом», но тоже находится под сильным давлением и, похоже, держится из последних сил исключительно благодаря высоким ценам на нефть и решению Центробанка не покупать в сентябре валюту для Минфина. Еще более серьезные опасения внушают индийская рупия, хотя со стороны может показаться, что у индийской экономики особых проблем сейчас нет, и южноафриканский ранд, упавший в четверг на 3 с лишним процента.