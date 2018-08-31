Банк России настроил против себя бизнес-омбудсмена и вкладчиков

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с жёсткой критикой Банка России. Его аргументы во многом совпадают с теми, что прозвучали недавно от Союза вкладчиков России, представляющего потерпевших от действий ЦБ граждан и предпринимателей

Борис Титов предъявил неожиданно серьёзные претензии к ЦБ в своём блоге на сайте «Эха Москвы», опубликованном 29 августа. «Для бизнеса, не связанного с экспортом сырья, соотношение рентабельность инвестиций/ уровень рисков давно перестало быть выгодным... кредиты слишком дороги (привет ключевой ставке), ресурсы для инвестиций недоступны... не менее 7 триллионов рублей было выброшено на спасение проворовавшихся банков», — перечисляет бизнес-омбудсмен.

В этом перечне названа и «зачистка» банковского сектора, из-за которой множество компаний осталось без денег. «Кто уничтожал более мелкие банки, а вместе с ними сотни тысяч счетов, живых денег малых, средних, крупных производственных предприятий?», — задаётся Борис Титов риторическим вопросом. И сразу называет катастрофические последствия идущего уничтожения: «В результате тысячи компаний вынуждены были обанкротиться, сотни тысяч людей потеряли свои рабочие места и зарплаты. Как тут расти спросу в экономике?» Отдельно Титов напоминает, что ЦБ «категорически отклонил наши предложения застраховать вклады этих компаний».

Согласно информации Союза вкладчиков России, в ликвидированных регулятором кредитных организациях свои средства потеряло около 100 тысяч юрлиц. И данными цифрами потери не исчерпываются. Ещё 247 тысяч – это вкладчики-«превышенцы», которым отказано в полной компенсации депозитов. Общая же сумма ущерба, по скромным оценкам, превышает 440 млрд. рублей, а суммарное число потерпевших примерно равно трем миллионам граждан.

Как подчёркивают в Союзе вкладчиков, «за шесть лет правления главы ЦБ РФ Набиуллиной Э.С. вкладчики-«превышенцы» и бизнес (малый и средний) получили по результатам введенных банкротных процедур лишь 3,1% своих вкладов (депозитов) из 0,8 триллионов рублей, что входит в предел погрешности». Статистика содержится в письме объединения, разосланном кандидатам, которые идут на выборы глав регионов 9 сентября. В этом послании вкладчики требуют от политиков дать оценку работе регулятора и высказаться о необходимости его подчинения правительству.