Войска ДНР приведены в высшую боеготовность

Ополчение самопровозглашенной ДНР переведено в высшую боевую готовность после гибели Александра Захарченко, заявили журналистам в оперативном командовании республики. Об этом сообщает РИА Новости.

"Этот террористический акт направлен на дестабилизацию обстановки в республике и проведен силами спецопераций Украины под контролем спецслужб США. Все подразделения Народной милиции переведены в высшую степень боевой готовности!" — заявил представитель ополченцев.

«Первый армейский корпус наш поднят по тревоге и все остальные вооруженные формирования тоже», — приводит агентство слова Александра Казакова, советника покойного главы ДНР Александра Захарченко .



Казаков добавил, что власти ДНР также зафиксировали передвижение украинской бронетанковой техники.

Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что после убийства Александра Захарченко власти самопровозглашенной республики зафиксировали, что войска Украины на линии соприкосновения приведены в боевую готовность,

"После того, как произошло это циничное убийство, этот теракт, нами зафиксировано перемещение войск по линии соприкосновения. Украинские военные подняты по боевой подготовке", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Басурина, убийство Захарченко произошло "при регуляторе Соединенных Штатов Америки". Он выразил уверенность, что Вашингтон "непосредственно участвовал в этом процессе".

"Мы считаем, что эта цепь, которая планировалась спецслужбами как Украины, так и США по дестабилизации обстановки как по линии соприкосновения вплоть до перехода в наступление на одном из участков фронта, так и в общем ситуации в республики", — добавил Басурин.