Курс доллара: «черный август» подошел к концу

Курс доллара к рублю на открытии торгов 31 августа снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 68,14 рубля. Курс евро опустился на 7 копеек и составил 79,55 рубля.

Курс доллара к основным валютам остается в узком коридоре, индекс американца торгуется в пятницу на четырехнедельных минимумах - в районе 94,55. Поддержку курсу доллара оказывают опасения нового обострения в торговых трениях между США и Китаем.

Тем временем, Bloomberg сообщил, что август в этом году оказался худшим в истории для валют развивающихся рынков.

Индекс Bloomberg, отражающий доходность кэрри-трейда с валютами восьми развивающихся стран упал с конца июля примерно на 6%, и его августовское снижение может оказаться максимальным с начала расчета индикатора в 1999 году.

Турецкая лира, аргентинский песо, бразильский реал и российский рубль пострадали сильнее всего среди валют EM.

На август часто приходятся резкие движения курсов валют, поскольку многие участники рынка уходят в летние отпуска. Объемы торгов падают, покупать и продавать активы становится труднее, и рыночные шоки могут приводить к чрезмерно сильным колебаниям. Зачастую центробанки также находятся вне игры, и инвесторы не получают реакцию со стороны монетарных властей, которую могли бы ожидать в другое время года, поясняют аналитики.

Напомним, ранее Центробанк Аргентины поднял процентную ставку до 60% для спасения песо, однако снижение аргентинской валюты продолжилось. Схожие проблемы наблюдаются и в Турции. В свою очередь, Банк России приостановил покупку валюты до конца сентября, аналитики не исключают, что в сентябре российский регулятор может пойти на повышение ставки.