Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 31.08.2018

Курс доллара: «черный август» подошел к концу

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара: «черный август» подошел к концу
DPA/TASS

Курс доллара к рублю на открытии торгов 31 августа снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 68,14 рубля. Курс евро опустился на 7 копеек и составил 79,55 рубля.

Курс доллара к основным валютам остается в узком коридоре, индекс американца торгуется в пятницу на четырехнедельных минимумах - в районе 94,55. Поддержку курсу доллара оказывают опасения нового обострения в торговых трениях между США и Китаем.

Тем временем, Bloomberg сообщил, что август в этом году оказался худшим в истории для валют развивающихся рынков.

Индекс Bloomberg, отражающий доходность кэрри-трейда с валютами восьми развивающихся стран упал с конца июля примерно на 6%, и его августовское снижение может оказаться максимальным с начала расчета индикатора в 1999 году.

Турецкая лира, аргентинский песо, бразильский реал и российский рубль пострадали сильнее всего среди валют EM.

На август часто приходятся резкие движения курсов валют, поскольку многие участники рынка уходят в летние отпуска. Объемы торгов падают, покупать и продавать активы становится труднее, и рыночные шоки могут приводить к чрезмерно сильным колебаниям. Зачастую центробанки также находятся вне игры, и инвесторы не получают реакцию со стороны монетарных властей, которую могли бы ожидать в другое время года, поясняют аналитики.

Напомним, ранее Центробанк Аргентины поднял процентную ставку до 60% для спасения песо, однако снижение аргентинской валюты продолжилось. Схожие проблемы наблюдаются и в Турции. В свою очередь, Банк России приостановил покупку валюты до конца сентября, аналитики не исключают, что в сентябре российский регулятор может пойти на повышение ставки.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость
      Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость
    2. Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
      Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
    3. Курс доллара могут обрушить
      Курс доллара могут обрушить