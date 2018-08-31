Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 31.08.2018

Европа спешно запасается газом: цены бьют рекорды

«Expert Online» 2018

Цена газа на нидерландской TTF и британской NBF превысила $300 за тысячу кубометров, что является рекордным показателем для данного времени, сообщает портал ProFinance.

Отмечается, что подобные цены газа на споте устанавливались лишь после аварии на газовом хабе в Австрии, которая вызвала рывок цен к максимальным уровням с 2013 года.

Рекордных для летних месяцев уровней цена на газ достигла из-за самой холодной за последние годы зимы, что привело к росту спроса. Жаркое лето, как ни странно, также поддержало ажиотаж.

Во Франции из-за жары произошло потепление воды Роны и Рейна, что заставило компанию EDF приостанавливать на некоторое время работу четырех реакторов ведущих АЭС, поставляющих электроэнергию. В результате уровень заполнения подземных хранилищ в Европе достиг 72.9%, что является минимальным значением с 2013 года, когда он падал до 72.36%.

Теперь компании спешат восполнить и летний тренд подорожание газа может продолжиться и вплоть до ноября, отмечает портал.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость
      Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость
    2. Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
      Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
    3. Курс доллара могут обрушить
      Курс доллара могут обрушить