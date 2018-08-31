Европа спешно запасается газом: цены бьют рекорды

Цена газа на нидерландской TTF и британской NBF превысила $300 за тысячу кубометров, что является рекордным показателем для данного времени, сообщает портал ProFinance.

Отмечается, что подобные цены газа на споте устанавливались лишь после аварии на газовом хабе в Австрии, которая вызвала рывок цен к максимальным уровням с 2013 года.

Рекордных для летних месяцев уровней цена на газ достигла из-за самой холодной за последние годы зимы, что привело к росту спроса. Жаркое лето, как ни странно, также поддержало ажиотаж.

Во Франции из-за жары произошло потепление воды Роны и Рейна, что заставило компанию EDF приостанавливать на некоторое время работу четырех реакторов ведущих АЭС, поставляющих электроэнергию. В результате уровень заполнения подземных хранилищ в Европе достиг 72.9%, что является минимальным значением с 2013 года, когда он падал до 72.36%.

Теперь компании спешат восполнить и летний тренд подорожание газа может продолжиться и вплоть до ноября, отмечает портал.