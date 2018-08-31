Греф рассказал, что он думает о решении Путина смягчить пенсионную реформу

Герман Греф – глава Сбербанка – прокомментировал последнее телеобращение президента РФ Владимира Путина, в котором российский лидер объявил о смягчении пенсионной реформы.

По словам руководителя крупнейшего банка страны, повышение пенсионного возраста – единственно возможный путь обеспечения достойных пенсий в РФ в долгосрочной перспективе, и озвученные президентом корректировки законопроекта являются максимально возможным смягчением изменений, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что даже при цене на нефть, которая есть сегодня, и относительно благоприятных макроэкономических условиях, правительство с большим трудом может наполнять пенсионную систему.

«А дальше соотношение работающих и пенсионеров резко увеличивается – на каждого работающего примерно в полтора раза увеличивается нагрузка, и мы стоим перед необходимостью либо увеличивать налоги на фонд оплаты труда, но это приводит к чёрной занятости, к тому, что ещё больше падают доходы фонда медстраха, соцстраха, пенсионного фонда», — сказал Греф.

Кроме того, он счиате, что России нельзя возвращаться в те времена, когда зарплаты в конвертах платились и люди оставались абсолютно незащищенными.

«Поэтому другого пути, честно сказать, кроме как повышение пенсионного возраста и решение долгосрочных проблем повышения пенсий, я не вижу. Те вещи, которые озвучил президент в части корректировки пенсионной реформы, я считаю, что это максимальный компромисс, на который можно было решиться», – резюмировал Греф.

Новости пенсионной реформы

В середине июня 2018 года правительство внесло в нижнюю палату российского парламента законопроект. Согласно новой инициативе властей, пенсионный возраст в России у женщин и мужчин должны были повысить - до 63 и 65 лет соответственно. При этом повышение пройдёт поэтапно и должно начаться в 2019 году.

19 июля 2018 года депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста в РФ.

8 августа 2018 года на заседании Центризбиркома было одобрено сразу несколько формулировок вопроса для референдума о повышении пенсионного возраста.

21 августа 2018 года в Госдуме состоялись большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы.

29 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России, в котором объявил о смягчении пенсионной реформы. Так, возраст выхода на пенсию женщин будет в новой версии составлять 60 лет вместо, заявленных ранее 63 лет.