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Москва, 31.08.2018

Иракские военные пожалели, что связались с украинской техникой

«Expert Online» 2018

Иракские военные пожалели, что закупили у Украины бронетранспортеры БТР-94. Об этом они сообщили в Twitter.

Согласно отзывам, украинская техника не оправдала возложенных на нее ожиданий в ходе войны в Ираке. Раскритиковали иракские военные плохую защищенность бронетранспортера, мощность двигателя и вооружение. Особо отмечается, что 23-мм орудие следовало бы заменить на 30-мм пушку.

Напомним, что БТР-94 - это советский БТР-80 в украинском «исполнении».

Переделка снабжена спаренными 23-мм орудиями 2А7М от ЗСУ-23-4 вместо «родной» башни с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ. Помимо этого, в украинском варианте советской машины отсутствует «камазовский» двигатель БТРа. В начале 2000-х было решено отправить партию на экспорт в Иорданию. Но из 50-ти поставленных машин, 45 оказались с браком.

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