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Москва, 31.08.2018

Иран выходит из игры: цена на нефть пошла вверх

«Expert Online» 2018
  • Иран выходит из игры: цена на нефть пошла вверх

Мировые цены на нефть в ходе торгов в 31 августа растут значительными темпами на фоне постепенного снижения экспорта сырья из Ирана. Многие нефтяные компании уже сворачивают свое сотрудничество с Тегераном из-за грядущих санкций США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,02%, составив 78,03 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,04% – до 70,28 доллара за баррель, сообщает Прайм.

На этой неделе газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники сообщила, что поставки нефти из Ирана на мировой рынок снижаются более быстрыми темпами, чем ожидалось, по мере приближения сроков вступления в силу санкций США. Этот факт вызывает растерянность участников рынка и заставляет считать, что в скором времени сырье превысит стоимость в $80 за баррель.

Аналитики прогнозируют, что уже в сентябре экспорт нефти из Ирана уменьшится до 1,5 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения в июне этот показатель был равен 2,3 миллионам баррелей в сутки. При этом многие эксперты ожидали, что только к концу года поставки нефти из Ирана сократятся примерно на 1 миллион баррелей.

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