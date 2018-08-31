Как бы МВФ не угробил Аргентину

В стране чудом продолжается экономический рост, но предпринимаемые под внешним давлением попытки сократить бюджетный дефицит за три года сильно ухудшили прочие показатели.

Совсем не как Турция

Центробанк Аргентины повысил ключевую семидневную ставку Leliq с 45%, до 60%, чтобы остановить обвал песо, который обесценился с начала года более чем на 50%, передает РБК. При этом регулятор пообещал, что на таком уровне ставка останется как минимум до декабря 2018 года. Как пишет Bloomberg, по итогам торгов 30 августа аргентинская валюта снизилась к доллару на 13%, до 39,25 песо за доллар.

Ключевая ставка на уровне 60% на данный момент является самой высокой в мире, следует из данных Банка международных расчетов — Bank for International Settlements (BIS). На втором месте, так же переживающая финансовый кризис Турция (17,75%), на третьем — Мексика (7,75%). Заявлению ЦБ предшествовало телеобращение президента Маурисио Макри, в котором он призвал МВФ ускорить выделение стране очередного транша финансовой помощи в рамках одобренной исполнительным советом фонда кредитной линии объемом 50 млрд долларов.

В последнее время больше внимания привлекали проблемы Турции. В начале года доллар можно было купить за 3,7 турецкой лиры, в июне за 4,7, на 13 августа цена доллара подскочила до 7 лир, хотя в конце месяца лира немного укрепилась до уровня 6,5 лир за доллар. Основной причиной этого, помимо внутренних проблем самой Турции (например, дефицит счета текущих операций в апреле составил 5,43 млрд долл.), стало усиление напряженности в отношениях с США: точечные санкции в отношении турецких официальных лиц, начавшаяся между странами тарифная война. На примере Турции западные комментаторы давали понять, как рискованно ссориться с Америкой. Но на чем могла «погореть» Аргентина?

Аргентина – неконфликтная страна, которая пытается со всеми быть в хороших отношениях, отмечает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. Но давайте представим, говорит она, что в большой корпорации сотрудник со всеми доброжелателен и со всеми в хороших отношениях. Что с ним станет через некоторое время? Все начнут пользоваться его добротой – взваливать дополнительную работу, перевешивать свои какие-то задачи. Примерно то же самое происходит и с Аргентиной. США объявили увеличение пошлин на сталь и алюминий – Аргентина выступила с обращением, что согласны на все условия американцев – те ввели квоты.

Помощь заказывали?

В конце 2015 года к власти пришел правоцентрист и крупный бизнесмен Маурисио Макри, напоминает аналитик. Он пообещал исправить накопленные дисбалансы — высокий уровень бюджетного дефицита (около 6% ВВП), хронически высокую инфляцию, многолетнее занижение цен на энергоресурсы и транспорт. Упор Макри делал на сохранении дефицита бюджета, который должен был быть сокращен в течение нескольких лет. Инвесторы поверили обещаниям. Но при первых корректировках целей по инфляции в сторону ухудшения инвесторы начали выводить капитал из страны.

У нее и так были долги, и Аргентина сейчас, чтобы закрыть старые долги – берет новые для погашения предыдущих займов у МВФ. Но девальвация песо приводит к росту внешней задолженности, номинированной в иностранной валюте. Реальная долговая нагрузка увеличивается, что ослабляет экономику, а это, в свою очередь, приводит к дальнейшему давлению на аргентинскую валюту. Курс аргентинского песо с начала года упал в два с лишним раза: с 18 до 38 песо. Поэтому ЦБ Аргентины пытается сдержать курс всеми способами. Таким образом Аргентина и получила самую высокую процентную ставку в мире – 60%.

Так же, есть большие проблемы внутри страны, продолжает Екатерина Туманова. За последние 3 года показатели существенно падают: в начале 2015 года уровень безработицы был 6,9% , инфляция была примерно 12%, торговый баланс был преимущественно положительным (что говорит о хороших экспортных выручках), ВВП был около 1%. Что сейчас? Все показатели «барахлят»: Безработица увеличилась до 9,1%, годовая инфляция уже превышает 30%, торговый баланс уже 5 месяцев отрицательный, зато ВВП вырос почти до 4%. Однако, при прочих показателях, увеличивающиеся темпы роста ВВП создают дополнительные инфляционные риски.

Аргентина сейчас ожидает очередной транш МВФ, возможно, это остановит падение песо, предполагает аналитик. Однако, как показывает история, еще ни одна страна, которая полностью следовала бы указаниям МВФ, не вылезала из кризиса. Все меры только дают отсрочку проблем, которые нарастают как снежный ком и становятся тяжелее.

Еще Фолклендский кризис (1982 года), говорит аналитик консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян, а затем обрушение рынков 2001 года (аналог 90-х в России) привели к тому, что экономика страны пошла в разнос, а экспортоориентированность стала уязвимостью перед международными корпорациями. С 2001 года кризис привел к радикальному уменьшению свободы действий правительства страны, поскольку курс песо был приравнен к доллару, как и вся экономика, а ЗВР небезграничны.

В то же время, «мировой стервятник» МВФ начал давать деньги Аргентине в долг под высокие проценты и под требование реформ (впустить тот самый иностранный капитал еще шире). Как итог — страна в 2014 году снова потеряла около 50% покупательной способности своей валюты, а новое правительство Аргентины до сих пор находится в таком же кризисе, что и экономика страны. Как отмечает эксперт, попытки выбраться из долговой ямы, в том числе с помощью Китая и России, продолжаются, но повышение ключевой ставки с 45 до 60% ведет к новому кризису в экономике уже в течение ближайших недель. При этом, заключает Роберт Алоян, Аргентина относится к одной из самых крупных экономик Латинской Америки, о чем в данном случае приходится говорить с сожалением, и ее обрушение приведет к эффекту домино в других странах континента, ведь там так же очень неустойчивые позиции.