Как выбрать тату-салон

Делать татуировки в домашних условиях ни коем случае нельзя. Любой профессионал скажет, что нательную живопись следует выполнять в тату-салоне. Причем нужно очень тщательно подходить к выбору салона, чтобы украсить, а не изуродовать свое тело.

В настоящее время любая уважающая себя тату-мастерская имеет не только собственный вебсайт, но и аккаунты в инстаграме и других социальных сетях. Судить о профессиональном уровне мастера и салона можно только по последним выполненным им работам, все остальное не имеет значения. Поэтому нужно внимательно прочитать обсуждения в группах в социальных сетях: клиенты не солгут.

Тату-мастерская, наряду с парикмахерскими, кофейнями и ателье представляет собой составную часть сферы услуг. А потому она должна выглядеть так же, как маникюрные салоны или парикмахерские. При этом обслуживающий персонал должен проявлять уважение и внимание к любому клиенту. Если кто-то из мастеров ведет себя высокомерно, то следует отказаться от услуг салона, где он работает. Помимо того, тату-мастерская должна быть хорошо освещенной, чистотой и открытой в то время, которое указано на вывеске.

Если тату салон выглядит круто, но при этом в ней не соблюдаются элементарные требования санитарии, то пользоваться ее услугами нельзя. В этом отношении мастерская должна быть похожей на больницу. К чистоте в ее работники должны относиться со всей серьезностью, поскольку от этого зависит здоровье клиентов. Мусорные корзины не должны быть переполненными, а полы должны быть вымыты с антисептиком.

Многие татуировщики стараются наносить рисунки, нравящиеся им самим. Однако их вкусы далеко не всегда совпадают со вкусами клиентов. Поэтому надо искать специалиста широкого профиля, способного набить татуировку в любом стиле. Здесь действует тот же принцип, что и в любом бизнесе, связанном с оказанием услуг: клиент всегда прав.

Хороший мастер в процессе выполнения работы время от времени останавливается и задает клиенту вопросы, касающиеся его пожеланий по поводу наносимого рисунка. Прежде чем самому прибегать к услугам мастера, нужно посмотреть, как он обслуживает других клиентов. Если он производит впечатление настоящего профессионала, владеющего всеми секретами мастерства, то это означает, что ему можно доверять. В таком случае цель по поиску тату-салона достигнута, и нужно без колебаний записываться на сеанс.