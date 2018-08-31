«За воротник закладывали»: Лукашенко объяснил массовые отставки в правительстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых министров. 31 августа Максим Ермолович стал министром финансов, а Виктор Каранкевич назначен министром энергетики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

18 августа свои посты потеряли премьер Андрей Кобяков, четыре из пяти вице-премьеров (в частности первый вице-премьер) и четыре министра. Тогда причиной масштабных кадровых перестановок белорусский лидер назвал неуспешную работу по восстановлению Оршанского района Витебской области (полтора года назад здесь произошли массовые социальные протесты).

При этом Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки, назвав одной из главных причин отставок чиновников их пьянство.

"Я продолжаю мониторить и отслеживать ситуацию после обновления правительства. Хочу сказать, что это еще не конец. Мы еще вернемся к многим должностным лицам, и не только в правительстве, которые сегодня не дают результат или не работают по тем принципам, которые определены мною. Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично".

"Ведь я не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы ходите в баню, с кем разговариваете. На здоровье. Вы - руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы теряете это чувство - вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми ближайшее время расстаться", - заявил он.

"Пьяница - это не руководитель. Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он завтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться", - пояснил белорусский лидер.

Максим Ермолович в 2011-2014 годах — заместитель министра финансов Беларуси. С 2014 года и до этого времени работал первым заместителем министра финансов.

Виктор Каранкевич в 2012 году назначен заместителем министра энергетики, в 2017 году — первым заместителем министра.