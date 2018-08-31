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Москва, 31.08.2018

Медведев сделал важное заявление об индексации пенсий и повышении пособий по безработице

«Expert Online» 2018

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2019 года будут проиндексированы пенсии и зарплаты бюджетникам.

Об этом передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Кроме того, также с 1 января будет увеличен максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста. Также, по его словам, необходимо предусмотреть в законодательстве право работников предпенсионного возраста получить 2 дня, оплаченных работодателем, для того, чтобы пройти диспансеризацию, уточняет РИА Новости.

Помимо этого, будет подготовлена специальная программа по переподготовке для граждан предпенсионного возраста. 

Ранее сообщалось, что в ходе телеобращения к гражданам страны президент РФ Владимир Путин предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза.

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