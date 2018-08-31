Меркель нашла замену Юнкеру

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала кандидатуру главы ее фракции в Европарламенте Манфреда Вебера на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии. Об этом сообщает EUobserver.

Такое решение Меркель приняла после консультаций с французским лидером Европейской народной партии Жосеф Долем в Берлине.

Если Вебер выиграет выборы в Европарламент в мае, он может заменить на посту Жана-Клода Юнкера и стать первым немцем, который возглавит Европейскую комиссию за 50 лет.

Кроме Вебера, возможными кандидатами на пост главы Еврокомиссии считались министр экономики и энергетики Петер Альтмайер и министр обороны Урсула фон дер Ляйен.