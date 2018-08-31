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Москва, 31.08.2018

Россия перестанет доставлять американцев на МКС

«Expert Online» 2018

Контрактные обязательства России перед США по доставке западных астронавтов на МКС завершатся в апреле 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова

«Посадкой корабля "Союз МС" в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с НАСА, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов», — сказал чиновник на открытии совещания по перспективам пилотируемой космонавтики в РКК «Энергия».

Также Борисов отметил, что создание новой ракеты «Союз-5», которая впервые должна полететь в 2022 году, вернет России статус ведущей космической державы.

«Предстоит решить уникальную технически сложную задачу, но ее выполнение восстановит и закрепит за Россией статус ведущей космической державы мира», — сказал вице-премьер.Ранее на пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле «Союз» произошла утечка воздуха.

С 2011 года российские «Союзы» являются единственным средством доставки людей на МКС. В 2019 году запланированы первые пилотируемые полеты американских кораблей Dragon 2 и Starliner.

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