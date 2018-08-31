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Москва, 31.08.2018

Названы самые бюджетные российские курорты

«Expert Online» 2018

Как отмечают специалисты в области туриндустрии, бюджетными к настоящему моменту в России считаются курорты, на которых аренда жилья обошлась туристам меньше 2 тыс. рублей в сутки.

Как сообщает автор исследования сервис бронирования жилья Tvil.ru, в ТОП-10  самых доступных курортов сезона 2018 года вошли по пять курортов Крыма (Курортное, Стерегущее, Черноморское, Песчаное и Межводное) и Краснодарского края (Агой, Дедеркой, Кучугуры, Туапсе и Приморско-Ахтарск).

Сервис уточняет, летний отпуск в Курортном и Стерегущем обходился туристам в среднем по 1,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего на Кубани было провести летний отпуск в поселках Туапсинского района - до 1,6 тыс. рублей в сутки. По длительности летнего отдыха на недорогих курортах лидирует Кучугуры, там отдыхающие задерживались в среднем на девять дней.

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