Названы самые бюджетные российские курорты

Как отмечают специалисты в области туриндустрии, бюджетными к настоящему моменту в России считаются курорты, на которых аренда жилья обошлась туристам меньше 2 тыс. рублей в сутки.

Как сообщает автор исследования сервис бронирования жилья Tvil.ru, в ТОП-10 самых доступных курортов сезона 2018 года вошли по пять курортов Крыма (Курортное, Стерегущее, Черноморское, Песчаное и Межводное) и Краснодарского края (Агой, Дедеркой, Кучугуры, Туапсе и Приморско-Ахтарск).

Сервис уточняет, летний отпуск в Курортном и Стерегущем обходился туристам в среднем по 1,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего на Кубани было провести летний отпуск в поселках Туапсинского района - до 1,6 тыс. рублей в сутки. По длительности летнего отдыха на недорогих курортах лидирует Кучугуры, там отдыхающие задерживались в среднем на девять дней.