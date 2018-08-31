Новый российский пассажирский самолёт МС-21-300 успешно прошёл ночные испытания

Опытный российский пассажирский самолёт МС-21-300 впервые выполнил посадку в тёмное время суток.

МС-21-300 проходит испытания на аэродроме Лётно-исследовательского института им. М. М. Громова, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пресс-служба Минпромторга.

Во время ночного полёта специалисты проверили работу систем навигации и посадки, а также внешней светотехники.

Для тестирования систем самолет сделал несколько проходов над взлетно-посадочной полосой с двух направлений на различных высотах.

При этом отмечается, что в лётных тестах участвуют два МС-21-300. Ещё одна машина проходит статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени Жуковского.

Кроме того, на Иркутском авиационном заводе сейчас строятся ещё три опытных самолета, два из которых присоединятся к программе лётных испытаний, а один поступит в ЦАГИ.

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МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения.

Первый свой полёт он совершил 28 мая 2017 года. Получение сертификата типа российского авиационного регистра запланировано на 2019 год. В 2020-м году через процедуру валидации планируется получить сертификат EASA.

Первым новые воздушные суда получит «Аэрофлот» – всего 50 самолётов, которые начнут поступать в распоряжении авиакомпании с начала 2020 года.