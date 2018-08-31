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Москва, 31.08.2018

Путин сделал заявление в связи с убийством Захарченко

«Expert Online» 2018

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в пятницу в результате взрыва в одном из ресторанов Донецка. Как сообщается в пятницу на сайте Кремля, глава государства рассчитывает, что организаторы убийства понесут заслуженное наказание.

"Александр Владимирович был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса. В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей", - говорится в телеграмме президента.

Путин добавил, что рассчитывает, что организаторы и исполнители преступления понесут заслуженное наказание.

"Подлое убийство Александра Захарченко - это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится", - говорится в телеграмме.

Президент выразил соболезнования родным и близким Захарченко и всем жителям Донбасса. "Россия всегда будет вместе с вами", - заключил он.

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