При взрыве в Донецке погиб глава ДНР Захарченко

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко погиб при взрыве, который прогремел в центре Донецка.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах республики, Александр Захарченко скончался в больнице, куда его доставили после взрыва в кафе «Сепар».

Взрыв прогремел рядом с кафе «Сепар» на улице Пушкина в Донецке, где находился Захарченко. Глава ДНР получил ранения, не совместимые с жизнью.

Захарченко было 42 года. Он возглавил ДНР в ноябре 2014 года. С августа 2014 года Захарченко возглавлял Совет министров ДНР.

В 2014 году журнал "Русский репортер" опубликовал интервью специального корреспондента журнала Марины Ахмедовой с Александром Захарченко, которое можно прочесть по этой ссылке