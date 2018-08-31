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Москва, 31.08.2018

США продолжают «торговый» поход против Китая

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы по введению дополнительных пошлин на китайские товары. Сумма составит 200 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Издание уверено, что этот шаг «станет серьезной эскалацией» в торговой войне между Китаем и США.

Глава США в ответ на публикацию сообщил, что источники Bloomberg «не сильно ошибаются» и после 6 сентября в отношении китайских товаров будут введены дополнительные пошлины, которые распространятся на широкий спектр товаров от моноподов для селфи до полупроводниковых материалов.

Кроме того, глава Белого дома резко раскритиковал власти Китая за намеренное занижение курса юаня.

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