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Москва, 31.08.2018

Трамп начал войну против ФБР и Минюста

«Expert Online» 2018

Глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Индиана выразил свое разочарование в Федеральном бюро расследований (ФБР) и Министерстве юстиции (Минюсте) США.

При этом он пригрозил «вмешаться» в их работу, если ситуация не изменится, передаёт сайт американского телеканала ABC News.

«Наше министерство юстиции и наше ФБР, они должны начать делать свою работу и делать ее правильно и делать ее сейчас. Люди злятся», – сказал Трамп, называя эти ведомства «позором» США.

Цель митинга «Вернем былое величие Америке» состояла также в том, чтобы усилить позиции кандидатов-республиканцев от штата Индиана перед промежуточными выборами в США, которые состоятся в ноябре 2018 года.

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