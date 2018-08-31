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Москва, 31.08.2018

Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС

Падение курса доллара к рублю ускорились после публикации прогноза Банка России по ВВП. Российская валюта штурмует уровень 67,50 рубля за доллар. На открытии торгов в пятницу курс доллара торговался на отметке 68,24 рубля.

Поводом для активизации продажи доллара стал обновленный прогноз ЦБ РФ, который понизил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) на третий квартал с 1.5%-2.0% до 1.3%-1.7%, но сохранил прогноз на весь 2018 год на уровне 1.5%-2.0%.

Оптимизм центробанка относительно экономики был позитивно воспринят участниками рынка, которые в преддверии выходных предпочитают сокращать короткие позиции в рубле на фоне высоких цен на нефть, предпринимающих попытки роста, и некоторой стабилизации ситуации на развивающихся рынках.

Тем временем, большинство участников рынка не ждет существенных изменений курса доллара в сентябре. По мнению, аналитиков весь негатив рубль успел отыграть в августе.

Поддержкой российской валюты в предстоящем месяце выступят высокие цены на нефть из-за риска сокращения поставок из Ирана и заявленные Центробанком намерения не покупать валюту на рынке для Минфина до конца месяца. Главным риском для рубля остается ситуация на разивающихся рынках.

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