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Москва, 31.08.2018

Ученые рассказали о самой полезной диете для пожилых людей

«Expert Online» 2018

Итальянские учёные назвали самую полезную диету для пожилых людей.

Согласно их выводам, диета, богатая фруктами, овощами, рыбой, оливками и злаками, понижает вероятность смерти людей старше 65 лет примерно на 25%, пишет British Journal of Nutrition.

При этом ученые попытались оценить последствия от перехода на такую диету в преклонные годы жизни. Для этого они воспользовались данными, которые собирали участники проекта Moli-sani, одного из самых крупных диетических исследований в Италии. 

В нем, как отмечают ученые, участвовало примерно 12 тыс. человек из разных возрастных и экономических категорий, в том числе и большое количество пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше.

Каждый участник этого проекта регулярно рассказывал медикам о том, как менялась его диета с течением времени, а они наблюдали за сдвигами в состоянии его здоровья.

Объединив эти данные с результатами аналогичных наблюдений в 11 других странах Европы, ученые выяснили, что даже поздний переход на подобную пищу заметно снижает шансы на преждевременную смерть – на 24% у мужчин и на 29% у женщин.

Ещё сильнее диета влияла на шансы преждевременной гибели от инсультов, инфарктов и прочих болезней мозга и кровеносной системы.

По мнению итальянских учёных, «полезная» пища содержит в себе большоё количество ненасыщенных жиров, благотворно влияющих на работу сосудов и помогающих организму избавиться от «вредных» разновидностей холестерина.

Ранее сообщалось, что учёные, выступавшие на ежегодной конференции Европейского кардиологического общества в Мюнхене заявили, что мужчины, которые питаются оливками, рыбой и другими продуктами средиземноморского происхождения, в среднем на 40% реже становятся жертвами импотенции, чем остальные их сверстники.

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