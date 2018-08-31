В ДНР заявили о задержании диверсантов по подозрению в убийстве Захарченко

Сотрудники правоохранительных органов Донецкой народной республики (ДНР) задержали подозреваемых в покушении на главу республики Александра Захарченко.

Отмечается, что задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на Захарченко, передаёт агентство «Интерфакс».

Уточняется, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого.

«Подозреваемых задержали в автомобиле», – рассказал источник агентства.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Александра Захарченко погиб при взрыве, который прогремел в центре Донецка.

Источник в аппарате главы ДНР сообщил также "Интерфаксу", что в результате взрыва пострадал глава минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.