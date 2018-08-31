В Германии объяснили, почему Европа никогда не откажется от «Северного потока-2»

ЕС не должен идти на поводу у США и отказываться от газопровода «Северный поток-2», поскольку этот проект выгоден для Европы, считает газета Die Zeit.

Автор материала отмечает, что все запугивания зависимостью от России не имеют под собой оснований, поскольку к настоящему моменту только 40% необходимого Германии газа завозится из России, остальное поставляют Нидерланды, Норвегия и другие страны.

При этом на рынке самой Германии российской нефти чуть больше 36%, а в 1990 году из России поставки сырья были куда масштабнее. При это РФ проявляла себя как надежный поставщик, даже в период холодной войны.

Что касается главного противника трубопровода – Украины, то ее президенту необходимо выработать «реалистичный настрой». Обозреватель подчеркивает, что американский СПГ, который всеми силами пытаются навязать США, дороже российского топлива на 25 %, поэтому у Европы нет какой либо политической и экономической причины отказываться от «Северного потока-2». Автор высказывает опасения и из-за действий Дональда Трампа. Его необоснованные санкционные угрозы только вредят странам ЕС, а потребители Европы вскоре почувствуют на себе весь «ужас» его действий в виде серьезного повышения цен.