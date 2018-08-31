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Москва, 31.08.2018

В Кремле ответили на вопрос об «угрозах» Путина в адрес Порошенко

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина – не подтвердил информацию об угрозах президента РФ в адрес украинского коллеги Петра Порошенко.

Ранее такие сведения появились в мемуарах экс-президента Франции Франсуа Олланда, который утверждает, что Путин якобы предупредил Порошенко, что может «раздавить» армию Украины.

По словам представителя Кремля, у главы РФ действительно «жёсткая однозначная позиция» в том, что касается притесняемого русского населения, передаёт РИА Новости.

Однако, как подчеркнул Песков, он присутствовал почти на всех переговорах, но никогда не слышал от президента России таких слов.

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