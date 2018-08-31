В Nord Stream 2 рассказали о возможном уходе инвесторов из «Северного потока-2»

В швейцарской компании Nord Stream AG, созданной для управления газопроводом «Северный поток-2», прокомментировали возможный уход инвесторов из проекта.

По словам представителей компании, строительство газопровода «Северный поток-2» — идёт по расписанию, пишет газета «Известия».

При этом в Nord Stream 2 не стали обсуждать, как американские санкции могут повлиять на сотрудничество с инвесторами.

«Nord Stream 2 не спекулирует на тему возможных американских санкций. Наши инвесторы остаются твёрдо привержены проекту, который реализуется четко по расписанию», — резюмировали в компании.

Ранее сообщалось, что в Германии объяснили, почему Европа никогда не откажется от «Северного потока-2»

Наша справка

Nord Stream AG – швейцарская компания, созданная для управления газопроводом «Северный поток» и «Северный поток-2». Штаб-квартира располагается в городе Цуг (Швейцария).

Основана в 2005 году. Ранее носила название North European Gas Pipeline Company, новое название получила в октябре 2006 года.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину, что приведёт к тому, что бюджет Украины лишится 10% поступлений.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2», приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.