В правительстве идет борьба за нацпроекты

Прошедшее 30 августа у премьер-министра совещание оказалось посвящено тому плану прорывного развития страны, конкретизации и реализации которого общество ждет с весны, когда эта задача была сформулирована. Совещание о расходах федерального бюджета на ближайший период и до 2021 года, обсудило финансирование промышленности, транспортной инфраструктуры, ТЭК и цифрового развития. Но аналитики обращают внимание на складывающиеся в экономической политики новые противоречия.

На что пойдет господдержка

«Нужно ускорить внедрение цифровых технологий с использованием преимущественно российских разработок. Это вопрос национальной безопасности. И завершить строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населенных пунктов», — цитирует портал «Финмаркет» слова Дмитрия Медведева на совещании о расходах федерального бюджета на 2019-й и на плановый период 2020-2021 годов, Там же, куда оптоволокно протянуть не удастся, а это удаленные небольшие города, поселки крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, устойчивый доступ к интернету должен быть обеспечен через сеть российских спутников, сказал премьер.

А в целом, по его словам, непосредственные инструменты реализации поставленных задач - это национальные проекты. В промышленности в рамках господдержки стоят две задачи: увеличение объема производства высокотехнологичной продукции и рост объемов ее экспорта. «Это потребует более интенсивной модернизации предприятий, развития логистической инфраструктуры… значительного упрощения экспортных операций», - сказал Дмитрий Медведев.

В области транспортной инфраструктуры необходимо сконцентрироваться на развитии транспортных коридоров Запад-Восток и Север-Юг, а также на развитии дорожной инфраструктуры, при этом значительная часть средств будет направлена в субъекты РФ на строительство, реконструкцию и содержание региональных трасс. Кроме того, «важно оснастить дороги цифровыми интеллектуальными системами, которые позволяют контролировать и анализировать потоки», — заявил премьер.

Противоречивая политика

Правительство ищет способы реализации поручений президента по экономическому росту, по развитию цифровой экономики и инвестиций, констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. В частности, есть задача ускорения темпа наращивания инвестиций и повысить их до 25% ВВП. Для этого, по расчётам Минфина, нужны дополнительные вложения в основной капитал до 21 трлн руб. Причём предполагается, что госвложения составят 13 млрд руб., а 8 трлн – за счёт бизнеса. И, похоже, идёт работа по подготовке обоих источников.

Но не противоречат ли действия друг другу? Ведь даже при сопоставлении приведённых цифр видно, что упор делается в основном на государственные источники финансирования развития, задается вопросом эксперт. Для этого собираются деньги. Повышается ставка НДС для сбора дополнительных средств в бюджет. Увеличение пенсионного возраста также призвано сэкономить бюджетные средства. И очевидно, ресурсы для госфинансирования будут изысканы.

Но, считает Марк Гойхман, повышение налогов, акцизов приводит к удорожанию частных инвестиций, препятствует развитию бизнеса, делает его менее рентабельным, менее предсказуемым из-за опасений постоянных изменений «правил игры» по налогам и отношениям с государством. С другой стороны, это, как и пенсионная реформа, препятствует увеличению реальных доходов населения, а значит, и платёжеспособного спроса, потребительских стимулов роста экономики и инвестиций.

Цифра поспособствует расселению крупных городов

С точки зрения реализации национальных проектов, продолжает тему управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, инфрастуктура доступа в интернет является такой же базовой необходимостью, как и качественные современные дороги для автомобильного и железнодорожного транспорта. Логично было бы с этого начинать 10 лет назад, когда нацпроекты только стартовали, потому что наличие доступа в интернет ускоряет любую область развития, будь то медицина или сельское хозяйство.

Волоконно-оптические линии связи до каждого крупного населенного пункта способны в несколько раз увеличить мобильность населения, способствовать расселению крупных городов, подъему сельского хозяйства, даже демографическому подъему они могут способствовать, за счет того, что люди, работающие удаленно, могут позволить себе большую площадь жилья на периферии, вместо небольшой дорогой квартиры в столице или в центре своего региона.

Борьба за то, чтобы нацпроекты действительно заработали

Из очевидных итогов нацпроектов — растут расходы на образование и здравоохранение, и можно надеяться, что, хотя сейчас результаты незаметны, со временем количество перейдет в качество. Если спросить себя: стало ли образование лучше, положительно на сегодняшний день ответить сложно, но, возможно, это субьективность восприятия. То же самое со здравоохранением. С другой стороны, указывает аналитик, сам Дмитрий Медведев на совещаниях по нацпроектам критиковал выступающих за бессодержательность их докладов, видимо, на уровне правительства идет борьба за то, чтобы нацпроекты действительно заработали, но пока этого не происходит. Возможно, мешает высокий уровень коррупции в целом в стране.

Но на фоне повышения пенсионного возраста и роста налогов, падения реальных заработных плат на 11% за три года, сложно говорить о том, что уровень жизни растет и что на него напрямую влияет реализация нацпроектов, говорит Илья Жарский. Они остаются чем-то масштабным, популистским и дорогостоящим, что должно принести благо в будущем, при этом прямо сейчас на них тратятся деньги налогоплательщиков, то есть наши с вами. Найти какие-то цифры по отдаче с этих денег невозможно, ситуация в чем-то похожа на проблему особых экономических зон (ОЭЗ), которые, вместо того, чтобы инвестировать деньги в производство, сохраняли их на банковских депозитах и получали рентный доход.