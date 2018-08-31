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Москва, 31.08.2018

ВЦИОМ подсчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу

«Expert Online» 2018

Как выяснил ВЦИОМ, средняя сумма, необходимая на подготовку ребенка к новому учебному году составляет порядка 21 тысячи рублей. Ситуация разнится от региона к региону, как отмечается, самые большие траты ожидают жителей крупных городов.

Так, средние расходы на одного школьника в этом году составили 21 тысячу 135 рублей. Более половины этой суммы 10 тысяч 196 рублей приходится на покупку школьной формы и сменной обуви.

Около 2,5 тысяч рублей россияне тратят на канцелярские принадлежности и учебники. Такая же сумма ежемесячно уходит на нужды школы.

Исследование также показало, что 67% родителей считают, что школьную форму нужно приобретать за свой счет. Для сравнения 7 лет назад, в 2010 году подобной точки зрения придерживались 46% опрошенных.

33% участников опроса считают, что за свой счет нужно покупать подарки учителям, столько же респондентов уверены, что можно доплачивать за дополнительные занятия по основным предметам.

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