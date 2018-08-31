Выбор запчастей: «оригинал» или «неоригинал»

Выбор запасных частей для ремонта автомобиля – всегда непростая задача. При этом следует понимать основные отличия оригинальных запасных частей от неоригинальных.

Оригинальные автозапчасти – это компоненты автомашины, из которых она собирается на конвейере и продается в автосалоне официального дилера. Даже масло в моторе и жидкости в агрегатах и узлах могут быть оригинальными. Однако это не означает, что все эти запасные части изготовлены на заводе, выпустившем машину. Завод-производитель выполняет лишь сборку автомашины, а почти все узлы и агрегаты выпускаются множеством предприятий по контракту и техзаданию автомобильных концернов. Автоконцерны, выпустившие новую модель машины, обязаны снабдить дилерские сервисные центры запчастями для обслуживания, а также дилерские склады различными запчастями для дальнейшего гарантийного и послегарантийного ремонта на протяжении более десяти лет. По этой причине со склада готовой продукции завода-производителя почти всегда можно заказать оригинальную запчасть даже на самый старый автомобиль.

Определить оригинальность запасной части можно на основании следующих признаков:

она всегда продается в фирменной упаковке автоконцерна;

в упаковке могут находиться запасные части от разных заводов с их клеймом, важно только не спутать их с подделками.

Неоригинальные запасные части выпускаются предприятиями-поставщиками автоконцерна, но продаются в собственной упаковке через свою дистрибьюторскую сеть по всему миру. Считается, что качество этой категории запасных частей хуже, чем у тех, которые поставляются на конвейер завода-производителя. Однако здесь многое зависит от изготовителя, так как производственный процесс у всех изготовителей разный.

Таким образом, тем, кто убежден в том, что автомобиль должен состоять исключительно из конвейерных запчастей, необходимо приобретать запчасти лишь у надежных продавцов или пользоваться услугами официальных дилеров. Тем, кто не желает переплачивать за бренд на упаковке, и при этом стремится приобрести исключительно высококачественное изделие, следует обратить внимание на неоригинальные запчасти. Однако при этом надо принять дополнительные меры, чтобы не купить подделку. Для этого нужно попросить продавца предъявить сертификат на товар, а также ознакомиться в интернете с отзывами покупателей о бренде и продавце. При определенных усилиях таким способом можно сэкономить немалые деньги без потери в качестве.