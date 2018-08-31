Япония увеличила импорт нефти из России

В июле 2018 года Япония увеличила импорт «чёрного золота» из России на 8,5% к показателю в июне до 576,34 тыс. тонн с 531,21 тыс. тонн в июне.

Согласно данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, импорт нефти марки Sokol увеличился в июле на 51% к показателю в июне до 339,8 тыс. тонн.

Закупки ESPO Blend выросли более чем вдвое до 236,6 тыс. тонн. Импорт Sakhalin Blend в июле приостановлен, тогда как в июне показатель составил 187,8 тыс. тонн.

В августе Япония увеличила импорт нефти на 26% к показателю в июле, но сократила на 12,8% в годовом выражении до 14,4 млн тонн, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в ходе торгов в 31 августа растут значительными темпами на фоне постепенного снижения экспорта сырья из Ирана. Многие нефтяные компании уже сворачивают свое сотрудничество с Тегераном из-за грядущих санкций США.