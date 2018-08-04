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Москва, 06.08.2018

Фотобудка или инстапринтер: на чем остановить свой выбор

«Expert Online» 2018

Готовитесь к памятному мероприятию, презентации или выставке и не знаете, какими оригинальными развлечениями порадовать гостей? Рекомендуем обратить внимание на такую услугу, как аренда инстапринтера или фотобудки.

Заказать эти приспособления можно по отдельности или же в тандеме, к примему на сайте fotokabi.net. Осталось только разобраться, какое из них больше понравится вашим гостям.

Особенности инстапринтера

Поклонники социальных сетей, несомненно, оценят такой уникальный девайс, как инстапринтер. Как можно понять из названия, предназначен сей аппарат для печати фото только что отснятых посредством Инстраграмма. Причем для того, чтобы сделать снимки нет необходимости приобретать дорогущую профессиональную аппаратуру, достаточно наличия обычного мобильного телефона с камерой.

Оригинальные фото, сделанные на мероприятии можно тут же распечатать на инстапринтере, который без труда найдет их по соответствующим хэштегам. Так, спустя всего 15 секунд, вы сможете насладиться фотографиями не на экране мобильного устройства, а на бумаге. Кстати, при необходимости на них может быть нанесена дата праздника и памятный логотип.

Итак, резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что аренда инстапринтера хороша тем, что позволяет оригинально развлечь гостей. Также с его помощью можно получить дополнительную рекламу мероприятию, ведь фото с него будут размещаться в сети с определенным хэштегом. Да и кроме того это не только отличная альтернатива привычной фотосессии, а еще и памятный подарок всем участникам праздника.

Чем хороша фотобудка?

Если инстапринтер позволяет делать фото где только заблагорассудится, то фотобудка – это отдельное помещение, внешне напоминающее примерочную кабинку. Это, можно сказать, своеобразная фотостудия на колесах, в которой можно подурачится и попозировать в свое удовольствие, не переживая, что случайный похожий попадет в кадр. И при всем при этом, готовые снимки вы получите уже через пару секунд.

Для привлечения внимания к самому мероприятию фотобудка может быть брендирована соответствующим образом. А для развлечения гостей она может быть оснащена оригинальными аксессуарами (смешными шляпами, накладными бородками, усиками и пр.).

Фотобудка и инстапринтер – приспособления, идеально дополняющие друг друга, благодаря чему на любом празднике именно они становятся самыми востребованными развлечениями. Причем много места эти девайсы не занимают, легко монтируются и демонтируются и при необходимости их можно переносить с одного места на другое.

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