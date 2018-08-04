Как выбрать систему «умный дом»

Каждый владелец частного дома стремится создать в своем жилище уют и комфорт. Поэтому особое внимание уделяет выбору систем кондиционирования, отопления, канализации, охранной сигнализации и прочим современным благам.

Однако со временем многие понимают, что и этого недостаточно. Ведь гораздо удобней, когда все процессы в доме максимально автоматизированы.

Оптимальным решением в данном случае может стать установка системы «умный дом», приобрести которую можно в магазине hifirussia.ru. Но за время своего существования на рынке, она успела «обрасти» рядом мифов, из-за чего не каждый домовладелец решается на ее приобретение. Попробуем разобраться, насколько они правдивы.

Миф № 1. «Умный дом» – это дорого

Производство систем автоматизации берет свое начала еще с 40-х годов прошлого столетия. Первоначально они предназначались для военных целей и устанавливались на секретных базах и в бункерах. Со временем они получили более широкое использование, но из-за своей дороговизны, были доступны лишь миллиардерам или крупным корпорациям.

С тех прошло немало лет, за которые прогресс шагнул далеко вперед, что привело к увеличению объемов производства систем «умный дом», а самое главное к снижению их стоимости. Причем, с каждым годом они становятся все доступнее для рядового потребителя.

Миф № 2. «Умный дом» сложен в управлении

Современные компании, занимающиеся проектированием систем автоматизации домов, стремятся произвести максимально удобную, эргономичную и простую в использовании продукцию. Поэтому, как правило, управление «умным домом» сводиться всего лишь к нажатию одной иконки, расположенной на панели управления.

Миф № 3. Системы, произведенные в России – не надежны

В России для изготовления оборудования используются те же автоматизированные линии, что и в Азии или Европе. Да и комплектующие отечественные производители заказывают у тех же поставщиков, что и ведущие зарубежные компании. Поэтому и по уровню надежности, и по долговечности российский «умный дом» ничуть не хуже иностранного.

Разновидности систем автоматизации

На сегодняшний день существует два вида «умных домов». Один из них предусматривает передачу данных посредством кабеля, другой – беспроводным способом. Проводная система отличается высокой скоростью бесперебойной работы и доступной стоимостью. Как правило, ее монтаж производится еще на этапе строительства дома.

Беспроводная система чаще всего устанавливается уже в полностью готовом здании. Работает она от специальной батареи, требующей периодической замены. Кроме того для питания отдельных ее модулей все равно необходима прокладка кабеля. Но, несмотря на это, устанавливаются беспроводные «умные дома» гораздо быстрее, чем проводные.