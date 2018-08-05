Критерии выбора надежного застройщика

Приобретать недвижимость рядовым гражданам нашей страны приходится не часто, соответственно подходящего опыта у них недостаточно. Но, несмотря на это, каждый покупатель стремится, как можно более рационально воспользоваться накопленными средствами и не попасть в руки недобросовестных застройщиков.

Во избежание возможных ошибок, информационный портал рекомендует прислушаться к некоторым полезным советам, которые позволят понять, как правильно строить разговор с продавцом недвижимости, какие вопросы следует выяснить в процессе беседы и каким нюансам следует уделить особое внимание.

Итак, первое, что необходимо сделать при выборе жилого комплекса – ознакомиться с репутацией застройщика, узнать, какое количество проектов он уже успел успешно реализовать, были ли задержки со сдачей жилья в эксплуатацию, и какова их причина. Получить интересующую вас информацию можно из материалов, размещенных в СМИ или в Сети. Также не будет лишним пообщаться с людьми, которые уже приобретали недвижимость в этом жилом комплексе.

Следующим шагом должна быть поездка на стройплощадку, где вы сможете увидеть, на каком этапе находится строительство, пообщаться с сотрудниками компании-застройщика, а также ознакомиться с имеющейся у нее документацией. У добросовестного девелопера обязательно должна быть проектная декларация и разрешение на ведение строительства. Именно эти бумаги подтверждают право застройщика на возведение жилого комплекса.

Далее необходимо выяснить, насколько финансово надежен девелопер. Оценить его состоятельность можно по тому, как реализуются текущие проекты. Ведение строительства по установленному графику свидетельствует о финансовой обеспеченности застройщика. А вот заморозка стройки, переносы сроков сдачи жилья в эксплуатацию и наличие судебных тяжб с подрядчиками и дольщиками говорит о том, что у девелопера серьезные финансовые трудности.

Ну и последний момент, которому необходимо уделить должное внимание при выборе жилого комплекса – это технические нюансы. Приобретая квартиру в новостройке, обязательно следует проверить качество установленных лифтов, дверей, стеклопакетов и фурнитуры, наличие разводки системы отопления, кладовых, паркинга и пр.

Немаловажным критерием выбора может стать и социальная инфраструктура жилого комплекса, в которую входит видеонаблюдение квартала, ограничение доступа на его территорию посторонних, безопасность передвижения пешеходов, наличие детских и спортивных площадок.