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Москва, 06.08.2018

Особенности и критерии выбора спортивного питания

«Expert Online» 2018

Современный рынок спортпита отличается широким разнообразием продукции. Производители предлагают массу специализированных добавок практически для любых целей. Это и препараты для сжигания жира, и для улучшения силовых показателей, и для набора мышечной массы, и многое другое.

Но как понять, что купленная продукция действительно качественная и соответствует заявленным параметрам?

Выбирая спортивное питание в магазине https://fitpoint24.ru/, в первую очередь необходимо обращать внимание на производителя. Чаще всего известные торговые марки успели заслужить хорошую репутацию и получить немало положительных отзывов от потребителей. Их продукция довольно известна и востребована в спортивных кругах. Но чтобы не нарваться на подделку, перед покупкой спортпита следует ознакомиться с документацией, подтверждающей его подлинность и прохождение соответствующей сертификации.

Так уж сложилось, что на долю спортивного питания приходится больше всего подделок. Поэтому после приобретения необходимой добавки, не будет лишним проверить ее качественные характеристики уже в домашних условиях. Так, например, натуральность протеина можно очень легко распознать. Не секрет, что он представляет собой высококонцентрированный белок. А значит, при добавлении кипятка протеин должен сворачиваться, образуя характерные хлопья.

Креатин также не сложно проверить на подлинность. Если разбавить его водой, он не должен полностью в ней раствориться. Качественный продукт через некоторое время оседает на дне емкости в виде небольших кристалликов. Благодаря таким нехитрым манипуляциям, вы сможете понять, насколько качественную добавку удалось приобрести.

Прежде чем приступать к введению спортивного питания в рацион, обязательно следует изучить его состав и ознакомиться с рекомендациями по приему. Но идеальным вариантом, конечно же, было бы получить консультацию врача на предмет непереносимости каких-либо компонентов, входящих в состав добавки.

Ну и напоследок, хотелось бы отметить, что даже самый качественный спортпит, имеющий идеальный набор компонентов и созданный по самым современным технологиям, не даст желаемого результата, при обособленном его приеме. Любая добавка, будь-то гейнер, креатин, протеин или жиросжигатель работает только в комплексе с правильным, сбалансированным питанием и грамотно продуманным тренировочным процессом. Только такой подход к приему специализированных добавок в перспективе приведет к высоким результатам на спортивном поприще.

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