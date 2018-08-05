Важные критерии выбора спортивной детской обуви

Первым делом при выборе детской обуви нужно определиться с целями, в которых она будет использоваться. По данному критерию обувь делится на следующие классы:
- «Зальная». Она предназначается для ношения в школах и спортивных занятий в помещениях.
- Городская. Она рассчитана на ношение на улице и поэтому должна обладать достаточной прочностью.
- Трейловая. Она предназначена для ношения на природе, а потому должна не только быть прочной, но и иметь цепкую подошву.
Кроме того, при покупке детских кроссовок в интернет-магазине Теремок необходимо учитывать несколько критериев, перечисленных ниже.
- Жесткость подошвы на скручивание и сгиб. Здесь многое зависит от целей использования обуви. Кеды и кроссовки, постоянно используемые в повседневной обстановке, должны легко скручиваться и гнуться, чтобы предотвратить усталость ног из-за лишних затрат энергии во время активного времяпрепровождения. У обуви, предназначенной для походов по горам, подошва должна быть жесткой, чтобы обеспечивать необходимую безопасность ног.
- Особенности шнурков или липучек. Чтобы шнурки не цеплялись за разные предметы, они не должны болтаться. Одно из основных достоинств хорошей детской обуви – легкость и быстрота зашнуровывания. В некоторых изделиях шнурки комбинируются с липучками, в других предусмотрена быстрая шнуровка. Кроме того, шнурки не должны постоянно самопроизвольно развязываться через каждые пятьсот пройденных метров.
- Высокие вентиляционные качества. После дождя из хорошо вентилируемой обуви влага будет выведена в течение короткого времени, после чего она быстро высохнет. Для активного времяпрепровождения в теплое время года требуется именно такая обувь. Кроме того, высокие вентиляционные качества в кроссовках важны для ношения и спортивных занятий в помещении. Мембранные кроссовки или ботинки обеспечат надежную защиту ног ребенка от воды, даже если на его пути попадется множество луж. Влагозащитная мембрана предусматривается в обуви, предназначенной для ношения на природе, в особенности там, где существует возможность попасть под дождь.
- Цепкость протектора подошвы. Рельеф протектора нужно выбирать с учетом того, чем большую часть времени будет занят ребенок. При активном времяпрепровождении на открытом воздухе протектор должен быть цепким, чтобы в такой обуви можно было бы лазать по деревьям, играть в футбол, или бегать по проселочной дороге. Если обувь выбирается для ношения в детсаду или школе, то надо спросить у продавцов, не оставляет ли она следов при торможении. Хотя большая часть такой обуви в настоящее время не оставляет следов, лучше все-таки уточнить этот момент.