Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 06.08.2018

Важные критерии выбора спортивной детской обуви

«Expert Online» 2018

Первым делом при выборе детской обуви нужно определиться с целями, в которых она будет использоваться. По данному критерию обувь делится на следующие классы:

  • «Зальная». Она предназначается для ношения в школах и спортивных занятий в помещениях.
  • Городская. Она рассчитана на ношение на улице и поэтому должна обладать достаточной прочностью.
  • Трейловая. Она предназначена для ношения на природе, а потому должна не только быть прочной, но и иметь цепкую подошву.

Кроме того, при покупке детских кроссовок в интернет-магазине Теремок необходимо учитывать несколько критериев, перечисленных ниже.

  • Жесткость подошвы на скручивание и сгиб. Здесь многое зависит от целей использования обуви. Кеды и кроссовки, постоянно используемые в повседневной обстановке, должны легко скручиваться и гнуться, чтобы предотвратить усталость ног из-за лишних затрат энергии во время активного времяпрепровождения. У обуви, предназначенной для походов по горам, подошва должна быть жесткой, чтобы обеспечивать необходимую безопасность ног.
  • Особенности шнурков или липучек. Чтобы шнурки не цеплялись за разные предметы, они не должны болтаться. Одно из основных достоинств хорошей детской обуви – легкость и быстрота зашнуровывания. В некоторых изделиях шнурки комбинируются с липучками, в других предусмотрена быстрая шнуровка. Кроме того, шнурки не должны постоянно самопроизвольно развязываться через каждые пятьсот пройденных метров.
  • Высокие вентиляционные качества. После дождя из хорошо вентилируемой обуви влага будет выведена в течение короткого времени, после чего она быстро высохнет. Для активного времяпрепровождения в теплое время года требуется именно такая обувь. Кроме того, высокие вентиляционные качества в кроссовках важны для ношения и спортивных занятий в помещении. Мембранные кроссовки или ботинки обеспечат надежную защиту ног ребенка от воды, даже если на его пути попадется множество луж. Влагозащитная мембрана предусматривается в обуви, предназначенной для ношения на природе, в особенности там, где существует возможность попасть под дождь.
  • Цепкость протектора подошвы. Рельеф протектора нужно выбирать с учетом того, чем большую часть времени будет занят ребенок. При активном времяпрепровождении на открытом воздухе протектор должен быть цепким, чтобы в такой обуви можно было бы лазать по деревьям, играть в футбол, или бегать по проселочной дороге. Если обувь выбирается для ношения в детсаду или школе, то надо спросить у продавцов, не оставляет ли она следов при торможении. Хотя большая часть такой обуви в настоящее время не оставляет следов, лучше все-таки уточнить этот момент.
Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Европа в огне
      Из-за охвативших Европу лесных пожаров, вызванных жуткой жарой, взрываются даже мины и бомбы, оставшиеся после Второй мировой войны. В Германии используют пожарные танки, в северной Швеции, куда тоже добрались жара и пожары - бомбу с лазерным прицелом
    2. Решение проблемы «Северного потока – 2» найдено
      Оператором Nord Stream - 2 AG разработан маршрут газопровода «Северный поток – 2» в обход Дании без удорожания проекта, заявили в австрийской нефтегазовой компании OMV
    3. Трамп зря надеется на поставки газа в ЕС
      Эксперты уверены, что те примерно десять терминалов для приема американского сжиженного природного газа (СПГ), о которых заявил президент США Дональд Трамп, в Евросоюзе построены не будут. Тем не менее, южная часть ЕС, куда Россия тянет сейчас Турецкий поток, в связи с новой позицией Италии может стать своеобразной разменной монетой в газовом вопросе