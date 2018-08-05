Важные критерии выбора спортивной детской обуви

Первым делом при выборе детской обуви нужно определиться с целями, в которых она будет использоваться. По данному критерию обувь делится на следующие классы:

«Зальная». Она предназначается для ношения в школах и спортивных занятий в помещениях.

Городская. Она рассчитана на ношение на улице и поэтому должна обладать достаточной прочностью.

Трейловая. Она предназначена для ношения на природе, а потому должна не только быть прочной, но и иметь цепкую подошву.

Кроме того, при покупке детских кроссовок в интернет-магазине Теремок необходимо учитывать несколько критериев, перечисленных ниже.