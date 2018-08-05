Виды и особенности остекления веранды

Остекление веранды должно гармонировать с внешним видом этого сооружения. Поскольку площадь данных светопроницаемых конструкций довольно велика, чрезвычайно важно обеспечить их способность переносить любую ветровую нагрузку.

Кроме того, нужно обеспечить защиту от ярких солнечных лучей. В настоящее время в этих целях чаще всего используются жалюзи и роллетные системы.

Существует два способа остекления дачной веранды – холодное и теплое. Первый вариант рассчитан на помещения, которые используются только в теплый сезон года, тогда как второй – на веранды, используемые в течение круглого года. Другой немаловажный момент – выбор материала, из которого изготовлены рамы. Поскольку дома с верандами, как правило, располагаются на экологически чистой территории, большая часть обладателей этих сооружений отдает предпочтение деревянным окнам. Данный вид остекления прекрасно подходит для домов, выдержанных в стиле кантри или шале. Главное достоинство деревянных окон состоит в высокой теплопроводности. Это свойство древесины позволяет выполнять с ее помощью теплое остекление веранд. Помимо деревянных окон, остекление веранды может быть выполнено при помощи окон с пластиковыми или алюминиевыми рамами.

Стоимость остекления веранды, прежде всего, зависит от ее площади. Другой важнейший фактор – предназначение данного помещения. Если в холодное время года оно не используется, то можно обойтись более дешевым холодным остеклением. Данный вариант обеспечивает температуру воздуха на веранде на пять-семь градусов выше, чем на улице. Если же веранда рассчитана на использование в течение круглого года, то необходимо выполнить теплое остекление. Это даст возможность комфортно себя чувствовать в данном помещении в любое время года, независимо от погоды на улице. Помимо того, на стоимость оказывают влияние материал, из которого изготовлена оконная рама, качество фурнитуры и стекла, тип остекления. Определенную роль играет и стоимость монтажа.

В последнее время широкое распространение получило панорамное остекление, при котором устанавливаются окна высотой от пола до потолка. Чтобы обеспечить эффективность данного вида остекления, необходимо использовать высококачественные уплотнители. Помимо высокого коэффициента пропускания солнечного света, такое остекление открывает изнутри помещения прекрасный вид природы. Основной недостаток данного варианта состоит в дороговизне. К тому же такая веранда позволяет посторонним людям видеть все, что происходит внутри нее.