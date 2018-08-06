Армянские щепки ударили по ОДКБ

Российско-армянские отношения переживают, наверное, самый неопределенный период за последние годы. Виной всему политика нового премьер-министра Никола Пашиняна. Если бы он просто боролся с коррупцией и проводил системные экономические реформы, которые вытащили бы Армению из экономической ямы, то в Москве были более чем довольны. Однако его нынешняя популистская линия не только противоречит российским интересам, но и в каких-то вопросах являют собой прямые антироссийские провокации. Именно этой провокацией и стало дело против действующего главы ОДКБ Юрия Хачатурова Вопрос только в том, зачем он это делает?

В Армении уверяют, что это внутреннее дело страны, и никто не собирается подрывать статус и репутацию ОДКБ. Но кто тогда мешал Пашиняну поступить обдуманно и аккуратно: отозвать Юрия Хачатурова с поста Генсека ОДКБ в рамках имеющейся процедуры, а потом уже предъявлять ему обвинения. Но нет, вместо этого действующий генсек был вызвал в Ереван, посажен, а потом отпущен «на какое-то время» под залог. В итоге авторитет ОДКБ оказался подорван.

Агент?

Собственно, пытающиеся объяснить поведение Пашиняна эксперты разделились на две группы. Некоторые уверяют, что налицо намеренный удар Никола Пашиняна (как ставленника Запада) по российским интеграционным структурам. Причем удар своего рода тестовый – замаскированный под внутриполитическую борьбу, и предназначенный не столько для нанесения урона, сколько для зондажа позиции России.

Согласно этому взгляду, мотивов для этого удара два – внешний и внутренний. Под внешним, прямые указания заграничных друзей. Ни для кого не секрет, что Никол Пашинян в бытность свою радикальным оппозиционером был прозападным политиком, выступал против вхождения в Евразийский союз, и, с большой долей вероятности, имел особые отношения с вашингтонским и брюссельским «обкомами». Ряд членов команды Пашиняна также относятся к России негативно, являясь русофобами и адептами веры «благословенный Запад нам поможет». И поскольку ради занятия Парижа Пашиняну даже не пришлось совершать мессу и менять внешнеполитические взгляды, работу на Запад он продолжает. Естественно, действует пока осторожно – назначая русофобских министров, а также зондируя позицию Москвы мелкими провокациями.

Внутренний же мотив, согласно этой точке зрения – недовольство значительной частью чрезмерным уровнем зависимости от России, диспаритетом в российско-армянских отношениях, когда Москва легко позволяла себе ставить армянские интересы ниже российских, а вот армяне ставить свои интересы вперед права не имели. Эта зависимость объективна, в какой-то степени даже безальтернативна (никто больше не готов защищать страну от Азербайджана и Турции), однако она обидна для жителей страны, официальная пропаганда которой построена вокруг величественной и великой армянской истории. Собственно, для Пашиняна «лай на слона» является одним из элементов набора рейтинга. Он вполне мог намеренно устроить скандал для того, чтобы всем (как россиянам, так и армянам) продемонстрировать степень своей самостоятельности. Показать, что борьба с преступностью для него важнее, чем российское лицо.

Не подумал?

Другие же эксперты склонны действительно считать произошедшее внутриармянской рубкой леса, щепки от которого по причине непрофессионализма нынешней команды летят во всю сторону, в том числе и в ОДКБ.

Нужно понимать специфику власти Пашиняна. Его партия ни на каких выборах не побеждала. Вся легитимность (если ее так можно назвать) Пашиняна базируется на голосование в парламенте, где голоса за него собирались через шантаж, прямые угрозы и закулисные договоренности между ним и олигархами. И будет базироваться до тех пор, пока (а точнее если) Пашинян не выиграет досрочные парламентские выборы. Которые, скорее всего, пройдут лишь в следующем году. Поэтому премьер-министр сейчас озабочен не столько судьбой страны и системными реформами, сколько сохранением и упрочением своей власти. Что вполне логично, ведь без полного контроля за вертикалью власти ни о каких структурных реформах не может быть и речи (см. например ситуацию у Трампа). Именно поэтому господин Пашинян ведет охоту на ведьм, ведь благодаря ей он а) удовлетворяет чаяния населения, уставшего от системной коррупции в массовых посадках и б) запугивает своих политических оппонентов тем, что они могут быть следующими на посадку. А для эффективного запугивания как раз и нужны дела против тех, кого в обычной жизни считают недосягаемыми для подобных действий – то есть бывшего президента Роберта Кочаряна и действующего главы ОДКБ Юрия Хачатурова.

Пока на словах

Скорее всего, из двух версий верная все-таки вторая, та, что о «щепках». Команда Пашиняна действует в классическом популистском ключе и собрана из непрофессионалов – потому и совершает такие огрехи. Однако понять не значит простить – Москва уважает интересы и суверенитет Армении, однако призывает Пашиняна вспомнить о том, что он находится в интеграционной посудной лавке. И что должен не только учитывать позицию партнеров, но и подчинять их определенным общим интересам и нуждам (ровно так работают все интеграционные структуры). Например, из-за своей охоты на ведьм не ставить под удар ОДКБ.

Пока что Россия призывает лишь на словах. Глава МИД Сергей Лавров ограничился заявлением о то, что «происходящее в Армении не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения». В переводе на русский язык это призыв прекратить охоту на ведьм и впредь не позволять внутриармянским щепкам задевать российские интересы.

Да, некоторые эксперты в России призывают на словах не останавливаться, а наказать Ереван за унижение ОДКБ. Например, заморозить кредит или же элементарно лишить Армению председательства в организации (Ереван хочет просто сменить одного армянского генсека на другого, тогда как еще один вариант – просто передать председательство Белоруссии как следующей по очереди). Проблема лишь в том, что публичный ответный удар по Еревану не соответствует российским национальным интересам, поскольку Пашинян (который, напомним, проводит классическую популистскую линию) просто так «утереться» не сможет и вынужден будет отвечать. А это уже эскалация российско-армянского конфликта, которая не нужна ни Москве, ни Еревану.

Именно поэтому ситуация должна быть урегулирована на кулуарном уровне, через закрытые переговоры по линии министров иностранных дел. И не просто урегулирована – до Пашиняна, скорее всего, еще раз доведу красные линии, до которых щепки могут долетать. А вот если они еще раз перелетят их, то тогда Москва вынуждена будет реагировать куда жестче.