Гройсман призвал украинцев потреблять меньше газа

Владимир Гройсман – глава правительства Украины – заявил, что «незалежная» должна стать энергонезависимой страной.

По его словам это необходимо для того, чтобы не пришлось больше покупать газ в России или где-то в другом месте.

«Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем и развивать энергоэффективность», – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Ранее депутат Верховной Рады Юрий Павленко прокомментировал информацию о повышении в «незалежной» цен на газ. По его мнению, это потребует дополнительных субсидий.

Он также подчеркнул, что для выделения субсидий придётся «урезать очень многие расходы госбюджета», что в конечном итоге приведёт к дефолту на Украине из-за «обнищания народа».