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Москва, 06.08.2018

Китай идет на политическое обострение

«Expert Online» 2018

Противостояние Китая и США уже не ограничивается торговой войной. В ответ на давление США, намеревающихся вновь резко повысить таможенные пошлины, Китай не только дал зеркальный ответ, но и сделал ряд жестких политических заявлений, воспользовавшись площадкой Ассамблеи министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии, прошедшей в Сингапуре.

«Растущий протекционизм и подталкивание региона к милитаризации внешними силами – вот два негативных фактора, угрожающие стабильности в регионе», -- заявил министр иностранных дел КНР Ван И, пишет China Daily. Он обвинил США в том, что они сконцентрировали в Юго-Восточной Азии, в особенности в Южно-Китайском море, мощную группировку стратегических вооружений, показывая свои мускулы.

В свою очередь Майк Помпео, Госсекретарь США, обвинил именно Китай в «милитаризации Южно-Китайского моря».

Китайские дипломаты заявили, что называть обеспечение своейбезопасности милитаризацией – значит, искажать истинное положение вещей, и  добились от своих коллег по Ассамблее одобрения совместных учений военно-морских учений стран АСЕАН и Китая. Также, по словам Ван И его коллеги согласились с тем, что их страны должны выстраивать в регионе  зону свободной торговли, противостоять протекционизму и  в конечном счете прийти к созданию Восточноазиатского Экономического Содружества. Напомним, что нынешняя администрация США вышла из созданного бывшим президентом ТрансТихоокеанского партнерства,  и Китай воспользовался этим, чтобы продвинуть себя на ведущую роль в формировании нового экономического партнерства в регионе. Позиция Дональда Трампа, ужесточающего условия торговли с другими странами, только поддерживают эти амбиции Китая.

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